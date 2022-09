Le temps samedi : fortes pluies sur le sud-est, la Corse et le Nord

Le temps samedi sera fortement pluvieux sur le Sud-Est, la Corse et le Nord prévoit Météo France. Sur le sud-est, le temps se dégradera nettement, les fortes précipitations localement orageuses se décaleront vers la région PACA en matinée jusqu'en fin d'après-midi, où elles cesseront peu à peu avec le retour d'éclaircies. Elles s'attarderont en revanche sur la Corse tout au long de la journée et soirée, avec des cumuls importants notamment sur l'ouest de l'île. Là aussi, des orages resteront possibles.

Une activité pluvieuse sur le nord-ouest

Le nord-ouest du pays connaîtra également une activité pluvieuse marquée. Sur l'ouest des Hauts-de-France et sur la Normandie, le ciel sera couvert et apportera des précipitations soutenues pouvant générer de bons cumuls et prendre parfois un caractère orageux. Sur le reste du pays, le ciel restera assez chargé et peu de régions échapperont aux averses. Elles seront plus nombreuses sur la façade Est le matin, ainsi que sur le Sud-Ouest avec en particulier le Pays Basque et les Pyrénées.

Le vent de sud à sud-ouest sera sensible sur la Corse, ainsi que le vent de nord sur la côte d'Opale. Les températures minimales varieront de 8 à 12 degrés, 13 à 16 degrés près des côtes et sur l'arc méditerranéen, et jusqu'à 18 degrés en Corse. Les températures maximales seront en nette baisse avec 16 à 21 degrés en général, jusqu'à 23 à 25 degrés près de la Méditerranée et en vallée du Rhône.