Le temps mercredi : passage d’un front pluvieux sur le quart nord, précédé d’averses

Le temps mercredi sera marqué par un retour de quelques pluies, après un mois sans précipitations, mais les températures élevées pour la saison se maintiennent. Une zone faiblement pluvieuse concernera la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire dès les premières heures, annonce Météo-France. Ces pluies se décaleront lentement vers l'est et stagneront l'après-midi sur la frontière belge, l'Île de France, la région Centre, le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine.

️❌ La #pluie n'est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série de 31 jours consécutifs (20 février inclus), du jamais vu durant un hiver météorologique.



Tous mois confondus, cette série consécutive égale celle de l'année 2020 du 17 mars au 16 avril. pic.twitter.com/poMdhsBGg3 — Météo-France (@meteofrance) February 21, 2023

En soirée, cette bande pluvieuse abordera le sud de l'Aquitaine avec des cumuls plus notables sur le piémont Pyrénéen et de la neige au delà de 1600m. A l'arrière de cette zone perturbée, les éclaircies seront de retour, faisant jeu égal avec les passages nuageux, porteurs d'averses sur les côtes de Manche en soirée.

La neige de retour sur les cimes du Massif central

Plus à l'avant, le ciel sera généralement très nuageux tout au long de la journée. Quelques ondées seront à attendre, la neige sera de retour sur les cimes du Massif central et au-delà de 1600m sur les Alpes. En bord de Méditerranée, le ciel alternera entre passage nuageux et éclaircies après la dissipation des nuages bas présents dans la matinée.

Le vent de nord-ouest sera sensible sur la façade atlantique et autour de la Bretagne. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés près des frontières Est du pays, entre 4 à 8 degrés ailleurs, et jusqu'à 8 à 10 degrés autour du Golfe du Lion et sur le Sud-Ouest de l'Hexagone. L'après-midi, les températures maximales atteindront 9 à 13 degrés sur la moitié nord, et 13 à 16 degrés sur le sud.