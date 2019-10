Le temps mercredi : encore des averses du Sud-Ouest au Nord-Est

Mercredi, des pluies vont encore traverser l'hexagone du Sud-Ouest au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, le ciel sera couvert du Sud-Ouest au Nord-Est et sur le Centre-Est, avec des averses se produisant. Elles seront plus soutenues sur le relief des Pyrénées et des Alpes. Quelques flocons feront leur apparition dès 2300 m sur ces massifs.

Dans l'après-midi, les ondées faibliront et laisseront place à quelques éclaircies. En revanche, les nuages resteront nombreux près du relief. Du nord de l'Aquitaine à la frontière belge un temps plus calme s'imposera. Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages avec de rares averses par endroits.

Des minimales comprises entre 9 et 20 degrés

Dans le Sud-Est, le soleil s'imposera. Mistral et Tramontane seront sensibles avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Ces rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h en basse vallée du Rhône. Sur la Corse, quelques ondées orageuses concerneront l'île dans la journée. Dans l'après-midi, de petites averses toucheront la Côte d'Azur. Les minimales seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 11 à 16 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 17 à 20 degrés en bord de Méditerranée.

L'après-midi, les températures seront en baisse avec 14 à 19 degrés de la Bretagne à l'Alsace et 18 à 22 dans le sud, jusqu'à 21 à 26 degrés dans le Sud-Est.