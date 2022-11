Le temps mercredi : assez beau avant un épisode pluvieux et venteux en soirée par l’ouest

Mercredi matin, les conditions seront encore instables sur la moitié ouest de l'Île de Beauté donnant quelques averses. Plus à l'ouest, le ciel sera le plus souvent bien dégagé, selon les prévisions de Météo France. Les nuages bloqueront toujours du Midi toulousain vers les Pyrénées centrales où quelques gouttes seront à attendre, ils se déliteront pour la mi-journée.

Sur la moitié sud du pays, les brouillards sur la basse vallée du Rhône et l'intérieur de la Provence se disloqueront, le ciel sera plutôt ensoleillé même si quelques nuages élevés circulent de temps à autre.

Ciel voilé plus au nord

Plus au nord, le ciel sera voilé de nuages d'altitude, plus denses du Poitou-Charentes vers la Normandie, prémices de l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvieuse par l'ouest. L'après-midi, des pluies aborderont la pointe de Bretagne, ces pluies se dirigeront en direction de l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie en soirée. Des averses persisteront sur la Corse sous un ciel alternant entre passages nuageux et éclaircies. Sur le reste du pays, les éclaircies domineront sur une bonne moitié sud du pays tandis que les nuages seront de plus en plus compactes en allant vers le Nord-Ouest. En soirée, les pluies se feront plus conséquentes sur les côtes nord de la Bretagne.

Le vent de sud-ouest se renforcera à nouveau de la Bretagne à la Côte d'Opale en mi-journée, atteignant jusqu'à 60 à 70 km/h sur le domaine côtier. Au lever du jour, le thermomètre affichera de 8 à 13 degrés, de 14 à 17 sur les bords de la Méditerranée ainsi qu'en Corse. L'après-midi, il fera de 14 à 15 degrés des frontières du Nord-Ouest à 19 à 20 sur l'arrière pays méditerranéen, au sud de la Garonne, jusqu'à 22 à 23 sur les rives de la Grande Bleue.