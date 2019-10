Le temps mardi : pluvieux dans le sud, entre nuages et éclaircies ailleurs

Le temps mardi sera bien pluvieux dans le sud et hésitera ailleurs entre nuages et éclaircies, selon les prévisions de Météo-France.

De fortes pluies dans le sud

Des pluies, en provenance de Méditerranée, seront présentes dès le matin sur le Sud-Est. Au fil des heures, elles évacueront les régions PACA et Rhône-Alpes en se décalant vers le Sud-Ouest, le Centre et le Poitou-Charentes. Les pluies seront modérées à fortes sur l'Occitanie et le sud de la Nouvelle Aquitaine. Entre l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'Hérault, les précipitations prendront un caractère orageux avec des cumuls importants, un risque de grêle et de fortes rafales de vent.

Le vent d'est à sud-est se renforcera autour de la Méditerranée et dans le domaine de l'Autan avec des pointes jusqu'à 80/90 km/h.

Nuages et eclaircies partout ailleurs

Sur le reste du pays ainsi que sur la Corse, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Seules quelques gouttes seront possibles en bordure du temps perturbé, entre l'ouest de la Bourgogne, l’Ile-de-France et le sud des Pays de la Loire.

Le matin, les températures iront de 4 à 11 degrés, jusqu'à 14 à 20 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 14 à 19 degrés sur la plupart des régions, 20 à 24 degrés sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à 25 à 30 degrés en Corse.