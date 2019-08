La météo du mardi 20 août : plutôt ensoleillé sur le Nord-Ouest, de la pluie vers le Sud

La journée de mardi sera plutôt ensoleillée sur le Nord-Ouest alors qu'un temps plus agité s'installera vers le Sud avec des cumuls de pluie importants nécessitant le placement en vigilance orange pluies-inondations de l'Ariège pour la seconde partie de nuit et la journée, prévoit Météo-France.

La perturbation pluvio-instable, arrivée d'Espagne dans la nuit de lundi à mardi, continuera sa progression vers le Nord-Est. Au lever du jour, elle s'étendra du Béarn à l'Ariège, vers le Midi toulousain et le Massif central et touchera également les Alpes du nord ainsi que le Jura. Les précipitations associées à cette perturbation seront assez soutenues et continues du Massif central vers les Pyrénées, l'Ariège notamment, et seront plus éparses dans la partie la plus au nord dans un premier temps. Elles prendront rapidement un caractère orageux au fil des heures.

Des orages l'après-midi sur les Alpes du sud, la Côte d'Azur et la Corse

L'après-midi, le caractère orageux baissera d'intensité des Pyrénées-Orientales vers les Cévennes et le Massif central tandis que l'instabilité perdurera vers le nord de la vallée du Rhône, les Alpes du nord et le Jura. Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, la journée débutera sous un ciel voilé de nuages d'altitude devenant de plus en plus menaçants, des orages éclateront l'après-midi sur les Alpes du sud, la Côte d'Azur et le relief corse. Une nette amélioration se dessinera en début de soirée, les orages cesseront et les éclaircies seront de retour.

Plus au nord, de la Nouvelle-Aquitaine vers le quart nord-ouest du pays jusqu'aux Hauts-de-France, le temps sera plutôt ensoleillé. Les éclaircies seront larges même si elles seront contrariées par quelques averses, sur les côtes de la Manche en matinée en particulier.

Températures

Les températures minimales seront assez homogènes, de l'ordre de 11 à 15 degrés en général, de 17 à 22 sur le quart sud-est. Les maximales seront comprises entre 19 et 23 degrés sur la moitié nord, entre 23 et 26 au sud avec des pointes entre 27 et 30 voire 31 degrés sur l'extrême sud-est et la Corse.

La tramontane puis le mistral se renforceront dans leur domaine, les rafales atteignant 60 à 70 km/h dès le milieu de la matinée.