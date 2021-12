Le temps mardi : passage pluvieux sur la moitié ouest du pays, des vents forts près des côtes

Le temps sera encore maussade mardi, avec de la pluie sur le Grand-Est jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, selon les prévisions de Météo-France. Il faudra se méfier de la limite pluie-neige, basse, dans le Nord-Est vers 300m, voire plus bas sur les Ardennes. A l'arrière de ces régions, quelques rares ondées se déclencheront.

Des rafales jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés

Le vent soufflera en rafales sur les côtes de la Manche, avec de fortes pointes en soirée, on pourra atteindre, sur le Nord-Pas-de-Calais, 110 km/h jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés. Les crêtes des Pyrénées, le Roussillon et le golfe du Lion, subiront de bonnes pointes de vent se renforçant aussi en soirée, jusqu'à 80/100 km/h, voire 120 sur les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. En fin de nuit et début de matinée, des giboulées agrémenteront encore l'est de la Lorraine, l'Alsace à Rhône-Alpes, avec de la neige à basse altitude à partir de 300/400 m, puis rapidement le temps deviendra sec. Des nuages bas et grisaille démarreront la journée des régions Centre-Val-de-Loire aux Hauts-de-France.

Le matin, une nouvelle perturbation atteindra l'ouest du territoire, de l'Aquitaine à la Bretagne, elle se déplacera l'après-midi vers la moitié ouest ignorant les régions allant du Nord-Est à PACA, qui resteront sous un ciel bien nuageux. Les précipitations, liées à ce passage perturbé, seront temporairement et localement modérées. Le redoux gagnera rapidement les Pyrénées, il neigera en début d'après-midi au-delà de 2000m sur l'ouest de la Chaîne et 1500 puis au final, plus de 2000 m aussi sur les Pyrénées centrales. En Bretagne, la pluie sera remplacée par quelques rares averses. Le vent de sud soufflera assez fort sur les côtes, prendra de l'ampleur l'après-midi, sur les rivages de la Manche, avec des pointes localement à 80/100 km/h.

Des températures stationnaires

Les températures seront stationnaires, fraîches sur la moitié nord, vallée du Rhône et dans l'intérieur provençal et Corse du Sud entre 0 et 6 degrés. Elles seront légèrement plus hautes dans le Sud-Ouest, jusqu'à 5/7, et même 8 à 10 sur les côtes atlantiques, du Roussillon et rivages de la Balagne. Les maximales graviteront de 4/9 dans le Nord et le Nord-Est à 8 à 12 ailleurs, pour 14/16 localement sur les plages de l'Aquitaine et de la Corse et sur la Côte d'Azur.

La nuit suivante, sur les côtes de la Manche, une instabilité se renforcera avec des averses pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre. L'onde perturbée sévira encore du Sud-Ouest à PACA, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Nord-Est avec de la neige sur les massifs vers 1.000/1.300 m. La limite pluie-neige sera plus basse sur le Grand-Est autour de 400/600 m.