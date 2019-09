Le temps lundi : retour du soleil mais ambiance parfois fraîche

Le soleil se réinstallera sur la France lundi mais l'ambiance restera parfois un peu fraîche, selon les prévisions de Meteo-France diffusées dimanche. Le matin, des nuages bas assez compacts obscurciront le ciel dans les Pyrénées et leur piémont, mais ils se morcelleront petit à petit et les éclaircies s'élargiront.

Sur la façade Est du pays, l'instabililité sera encore présente et se maintiendra entre la Corse et la Côte d'Azur, avec le développement d'averses orageuses l'après-midi. Quelques nuages resteront encore accrochés plus au Nord, entre le nord des Alpes et le Jura.

De 8 à 32 degrés

Partout ailleurs, la journée s'annonce largement ensoleillée après dissipation des quelques plaques de grisaille matinale, voire de nuages bas parfois tenaces le long de la Manche. Le vent de nord à nord-ouest soufflera assez fort en Méditerranée. La tramontane et le mistral atteindront 70 à 80 km/h en rafales entre le Roussillon et le delta du Rhône.

Les températures matinales oscilleront entre 8 et 13 degrés dans la moitié Nord, entre 10 et 17 degrés au Sud et jusqu'à 19 à 23 degrés autour de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 19 et 26 degrés sur la plupart des régions. Elles iront de 27 à 32 degrés dans le Sud-est.