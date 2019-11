Le temps lundi : plus sec sur le Sud-Est

Le temps lundi sera plus sec sur le Sud-Est et marqué par une nouvelle perturbation océanique, selon les prévisions de Météo-France. Autour de la Méditerranée, les quelques bancs de brouillards matinaux laisseront la place à un temps sec et assez bien ensoleillé. Seules quelques averses s'attarderont en matinée sur la Corse et les Alpes frontalières.

Jus'qu'à 20 degrés près de la Méditerranée

Du Nord-Est au centre est du pays, la journée débutera sous un ciel gris et bas. Dans l'après-midi, quelques éclaircies perceront la couverture nuageuse entre Rhône-Alpes, la Lorraine et l'Alsace. Sur une bonne moitié ouest du pays, le ciel restera très nuageux à couvert avec de petites pluies ou des averses passagères. Ce temps humide gagnera la Champagne-Ardenne et la Bourgogne dans l'après-midi.

Le matin, les températures iront de 3 à 11 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 12 à 14 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.

L'après-midi, il fera 8 à 13 degrés du nord-est au centre-est du pays, 12 à 16 degrés ailleurs, jusqu'à 17 à 20 degrés près de la Méditerranée.