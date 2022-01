Le temps jeudi : souvent gris et froid le matin, ensoleillé en journée

En présence de l'anticyclone hivernal, les brouillards seront nombreux à se reformer en cours de la nuit de mercredi à jeudi prévient Météo-France. On les retrouvera jeudi matin sur une grande partie du pays, du Sud-Ouest au Centre, et du nord d'Auvergne-Rhône-Alpes au Nord-Est, où ils seront parfois givrants sous des températures négatives. Ils évolueront parfois lentement en cours de matinée, mais laisseront généralement la place à des éclaircies l'après-midi.

Des nuages assez nombreux

Des plaques persistantes seront toutefois à craindre localement, par exemple dans certaines vallées du Sud-Ouest ou en plaine d'Alsace. Plus à l'ouest, des Hauts de France à Champagne-Ardennes, l'Île-de-France, le nord du Centre, de la Normandie à la Bretagne et aux Pays de la Loire, le ciel sera couvert le matin. Des trouées se formeront petit à petit, laissant percer des éclaircies par endroits larges l'après-midi. Toutefois les nuages devraient rester assez nombreux près des frontières belges.

Sur le quart sud-est, sur les massifs montagneux, le soleil sera très généreux. Avant d'en bénéficier, il faudra néanmoins attendre quelques heures la levée des brouillards sur les plaines du Lauragais. Le vent sera généralement faible. Un petit mistral sera néanmoins encore présent le matin en moyenne vallée du Rhône avant de faiblir l'après-midi.

Jusqu'à -8 localement

Pour ce qui est des températures, on attend des minimales de -5 à -1 degrés sur une large partie sud et est du pays, avec localement -8 degrés en fond de vallée vers le Massif Central et la Franche-Comté. Sur le Nord-Ouest le mercure devrait descendre vers -1 à 2 degrés, et généralement peu en dessous de 2 à 4 degrés en Bretagne. Au meilleur de la journée on attend 3 à 5 degrés au Nord-Est, 6 à 9 degrés en général sur le pays avec jusqu'à 15 degrés sur la Côte d'Azur.