Le temps jeudi : pluvieux au sud, froid au nord

Sur la moitié nord de l'Hexagone, les brumes, grisailles, brouillards, parfois givrants dans le Nord-est, occuperont jeudi le début de matinée. Les mauvaises visibilités s'effaceront mais la couche nuageuse restera dense toute la journée. Seuls les départements proches de la Manche, sous une nébulosité variable entre nuages et éclaircies, connaitront des averses, qui faibliront dans l'après-midi.

Sur le Massif central, les giboulées de neige démarreront vers 1.100 m

Plus au sud, le ciel sera gris et des pluies faibles ou ondées temporaires se produiront avec de la neige autour de 1.200 m sur les Pyrénées, vers 1.400 m sur les Alpes s'abaissant vers 600 m en fin de journée, sur l'est de la chaîne. Sur le Massif central, les giboulées de neige démarreront vers 1.100 m. Enfin, autour du golfe du Lion, au département du var, des averses se déclencheront, avec un risque orageux.

Le vent de nord-est soufflera modérément, des plages de l'Atlantique au littoral de la Manche, ainsi que dans l'intérieur breton. En Méditerranée, le vent d'est sera fort en mer, assez fort sur la Côte d'Azur. Les températures minimales seront froides dans le Nord-Est ainsi que dans le Centre-Val-de-Loire, entre -0 et -4 degrés. Sur le reste de la moitié nord, il fera entre 0 et 6 degrés, avec très localement -1. Au sud, le thermomètre descendra entre 1 et 3 de la Vendée aux vallées auvergnates, isolément -1 sur la Creuse, 4 à 7 dans le Sud-Ouest, 8 à 12 près de la méditerranée.

Jusqu'à 15 degrés en PACA

Les maximales grimperont à pas plus de 2 à 5 dans le Nord-Est et Centre-Est, 5 à 11 sur le Nord-Ouest et 7 à 11 dans le sud, jusqu'à 12 à 15 des littoraux méditerranéens à la PACA.