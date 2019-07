Le temps du mercredi 24 juillet : caniculaire et instable

Mercredi, le temps sera caniculaire et instable, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, le ciel sera chargé sur la façade Ouest du pays, des averses résiduelles toucheront encore la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire et une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. Ces averses se raréfieront par l'est au fil de la matinée. L'après-midi, le ciel deviendra alors de plus en plus lumineux.

Plus à l'est, la journée débutera sous un ciel le plus souvent bien dégagé, mais à partir de la mi-journée, des cumulus se formeront, des averses se déclencheront sur les massifs et prendront par moments un caractère orageux sur le relief des Alpes, des Pyrénées ainsi que sur le Massif central puis plus tard en fin d'après-midi vers le sud de la Champagne. Le ciel se couvrira également de nuages bas sur le golfe du Lion l'après-midi.

22 à 25 degrés sur la Manche, beaucoup plus ailleurs

Les températures minimales seront de l'ordre de 15 à 18 degrés sur la Bretagne, 18 à 20 degrés des Pays de Loire, vers la Normandie et les Hauts-de-France, de 20 à 22 degrés plus au sud, 22 à 24 degrés sur le rivage de la Méditerranée ainsi qu'en Corse. L'après-midi, le thermomètre affichera 22 à 25 degrés sur les rivages de la Manche. Les températures seront supérieures à 30 degrés partout ailleurs, atteignant 40 degrés sur le Grand Est, en Rhône-Alpes, en Provence.