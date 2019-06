Le temps du mercredi 19 juin : évolution orageuse attendue pour l'après-midi

Mercredi, une évolution orageuse est à nouveau attendue pour l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. La matinée s'annonce bien nuageuse sur le nord-ouest, le nord et le centre du pays avec des averses résiduelles, localement orageuses de la Picardie vers la Champagne. Plus à l'avant sur le sud-ouest et l'est de la France, le ciel sera plus lumineux, parfois entrecoupé de passages de nuages élevés. Sur le pourtour méditerranéen, la journée sera agréable et bien ensoleillée.

Un temps instable dans le nord du pays

L'après-midi, sur le nord du pays, le temps restera instable avec des averses fréquentes pouvant évoluer localement jusqu'à l'orage. En cours d'après-midi, un axe orageux se mettra en place du Massif central et de l'ouest de Rhône-Alpes vers l'est de la Champagne et vers la Lorraine, en passant par la Bourgogne; les orages pourront être violents par endroits, et accompagnés de chutes de grêle et de fortes rafales. Ces orages se décaleront en soirée vers la Franche-Comté et l'Alsace. En soirée également, des averses orageuses déborderont des Pyrénées pour gagner l'ensemble de Midi-Pyrénées et le nord du Languedoc. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés sur le Nord-Ouest, 14 à 18 ailleurs.