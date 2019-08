Le temps du mardi 6 août : orageux sur une grande partie du pays

De la Nouvelle-Aquitaine au Centre Val de Loire, le soleil sera voilé, selon les prévisions de Météo-France. On notera, sur le Pays Basque et les Landes jusque vers les Hautes-Pyrénées, la présence lundi en fin de nuit et début de matinée mardi de nuages bas occultant le ciel temporairement puis cette grisaille s'échappera au profit d'un ciel voilé.

Des orages sur l'Île-de-France

Sur le littoral du Languedoc-Roussillon, ainsi que sur la côte est de l'Île de beauté, une chappe de nuages liée à des entrées maritimes aura du mal à se dissiper. En PACA, sur le sud des Alpes et le reste de la Corse, le ciel sera peu nuageux. En Occitanie, la formation de cumulus pourront déclencher quelques faibles averses à caractère orageux.

Dans le Nord-Ouest, des averses pourront se produire et seront localement modérées et accompagnées d'un orage, en particulier sur l'Île de France, voire jusqu'à l'Orne. Le temps sera plus sec le long des côtes de Manche et en Bretagne. L'après-midi, de la Bourgogne au Grand-Est, le ciel sera menaçant, avec quelques averses. En Auvergne, et jusqu'à la limite du Limousin, en descendant vers l'Aveyron et la Lozère, le temps tournera vite à l'orage. L'instabilité touchera progressivement la vallée du Rhône, les Alpes et le Jura, puis en soirée, la Franche-Comté et l'Alsace. On attendra des orages, localement forts avec coups de vent et possibilité de grêle isolément.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 14 et 18 degrés, jusque localement 20 en Occitanie, 21 dans le Rhône et 23 sur Nice. Les maximales ne dépasseront pas 25 degrés dans le Nord-Ouest, avec 20 degrés sur Quimper et 24 à 25 sur l'Île de France et la région Centre Val de Loire. Ailleurs, le thermomètre variera de 28 à 32 degrés, jusqu'à 34 dans le Var, le Tarn et le Vaucluse.