La météo du dimanche 30 juin : une partie de la France sur le point de respirer à nouveau

Dimanche, de l'air plus frais pénétrera par le nord-ouest du pays, faisant reculer les fortes chaleurs qui persisteront cependant sur l'est, le centre et le sud de la France, a annoncé Météo-France samedi dans son bulletin de la mi-journée. Sur les régions en bordure de Manche et jusqu'en Bretagne, la grisaille s'imposera dès le début de journée sous des températures un peu fraîches au lever du jour. La grisaille sera aussi présente sur tout le Sud-Ouest avec même parfois quelques gouttes près du littoral.

Des Pays-de-la-Loire au Bassin parisien et aux Hauts-de-France et aux Ardennes, le ciel sera très nuageux et chaotique et quelques petites ondées menaceront. Progressivement, le soleil reviendra en fin de matinée sur ces régions de l'ouest. Sur le reste du pays, après une matinée placée sous un soleil encore radieux et des températures encore élevées, en particulier sur l'est du pays, quelques passages nuageux circuleront dans le Nord-Est et d'autres se développeront sur les massifs en journée dans une atmosphère encore lourde.

Il fera toujours très chaud dans l'Est

En journée, les fortes températures se limiteront à l'est du pays. Paris, Le Mans, Rennes perdront 10 degrés par rapport à samedi. Les températures maximales atteindront 19 à 24 degrés en bordure de Manche, 24 à 26 près de l'Atlantique, 25 à 30 de Champagne-Ardenne au Bassin parisien, au Poitou-Charentes et Limousin et jusque dans l'intérieur de l'Aquitaine.

Il fera 30 à 34 degrés dans le centre du pays, 32 à 35 sur Midi-Pyrénées, 34 à 36 en Auvergne et 33 à 38 sur tout l'est du pays, de l'Alsace à la vallée du Rhône et à la Provence.