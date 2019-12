Le temps dimanche : pluies et vents balaient le pays d'ouest en est

Une vigilance Orange a été émise samedi par Météo-France pour quinze départements : pour vents violents en Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège, Haute-Corse, mais aussi dans le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La Gironde, la Corse du Sud sont également placées en vigilance Orange pour vagues submersion et la Haute-Corse et Corse du Sud pour pluies et inondations.

Rafales de vent jusqu'à 180km/h

Dimanche le temps restera "très agité" avec des vents forts, notamment sur la moitié sud et la Corse, et un fort cumul de neige sur les Alpes dès 1.500m. Dans la nuit de samedi et dimanche, des pluies localement orageuses et parfois soutenues balaieront le pays d'ouest en est. Le vent se renforcera en soirée avec des rafales jusqu'à 100 à 110 km/h près des côtes et 120 à 140 km/h sur le relief des Pyrénées.

Mais c'est surtout en fin de nuit que les rafales seront les plus violentes avec des pointes à 110, 130 et même localement 140 km/h près des côtes atlantiques. Elles atteindront 100 à 110 km/h localement, 120 km/h sur le sud-ouest à l'intérieur des terres, et 120 à 140 km/h en Corse et jusqu'à 180 km/h sur le cap Corse.

Averses fréquentes

Le pays gardera des conditions très agitées avec des averses assez fréquentes notamment du sud-ouest au Massif-Central, avec un risque de coups de tonnerre et de grésil et un risque de forts cumuls en versant ouest du Massif central.

Il neigera vers 1.200 m sur les Pyrénées. Le vent soufflera encore très fort dimanche matin avec des rafales à près de 100 à 110km/h dans les terres, et 120 à 130km/h sur les côtes d'Aquitaine. Le vent faiblira en journée mais restera assez fort avec des pointes à 70 à 90km/h.

Les averses seront un peu moins virulentes du centre au nord et aux régions de l'est. Là aussi, le vent sera assez fort avec des pointes à 60 à 70km/h l'après-midi. Les cumuls de précipitation seront toutefois importants sur les flancs ouest du Jura et des Alpes avec de forts cumuls de neige sur les Alpes dès 1.500 puis 1.100m d'altitude en soirée.

Températures comprises entre 5 et 17 °C

Au nord-ouest, le temps sera plus calme avec de rares averses mais le vent d'ouest restera sensible sur les côtes de la Manche avec des pointes à 80km/h. Ce temps plus calme s'étendra à la moitié nord en journée.

Les régions méditerranéennes retrouveront un ciel dégagé, avec une Tramontane et des vents d'ouest très forts pouvant atteindre de 80 à 100km/h.

L'ouest de la Corse subira des averses avec de la neige au dessus de 1.500m. Le vent d'ouest atteindra des pointes à près de 110 à 130km/h voire plus sur le relief et surtout le cap Corse où les rafales dépasseront les 150 km/h. Les pluies cesseront progressivement l'après-midi.

Les températures varieront le matin entre 5 et 9 degrés sur la moitié nord et 7 à 13 degrés sur la moitié sud. On aura l'après-midi 9 à 15 degrés du nord au sud, jusqu'à 16/17 degrés sur l'extrême Sud-est.