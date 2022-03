Le temps dimanche : passages nuageux sur le tiers sud et l'extrême nord

Pour la journée de dimanche le temps sera passagèrement nuageux sur le tiers sud et l'extrême nord et beau sur le reste du territoire, selon les prévisions de Météo-France. Un épais voile d'altitude survolera les régions méditerranéennes en matinée. Il donnera quelques ondées faibles sur le Roussillon et la Corse.

Cette couverture nuageuse se déchirera l'après-midi et cèdera la place à de belles éclaircies sur le pourtour du Golfe du Lion. En revanche, des nuages élevés maintiendront un ciel un peu laiteux sur les régions PACA et Corse. Près des Pyrénées aussi, les périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux, donnant quelques averses l'après-midi sur le piémont et le relief pyrénéen. A l'opposé du pays sur le Nord Pas-de-Calais, la matinée sera grise. Ces nuages bas se décaleront vers le Pays de Caux et la pointe du Cotentin l'après-midi et le soleil reviendra sur l'extrême nord. Le reste du pays conservera un temps très ensoleillé ou légèrement voilé.

De faibles gelées dans le nord-est

Après une accalmie, le vent d'Autan se lèvera de nouveau dans son domaine, avec des rafales de 60/70 km/h sur le Lauragais. Côté températures, de faibles gelées seront encore possibles localement dans le nord-est, sur l'est du Limousin, l'Auvergne et dans les vallées alpines. Ailleurs dans les terres, il fera entre 2 et 7 degrés.

L'après-midi, excepté sur certaines plages de la Manche, les températures atteindront 17 à 21 degrés, localement 22.