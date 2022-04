Le temps dimanche : les nuages font leur grand retour

Au petit matin dimanche, selon Météo-France, le temps sera calme sur l'hexagone. Il sera parfois gris avec des nuages bas ou des brouillards, en particulier de la côte aquitaine jusqu'au sud-ouest de Midi-Pyrénées, dans le nord-est du pays jusqu'aux vallées d'Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que près de la Manche.

Excepté sur la côte aquitaine où elle persistera, cette grisaille se dissipera en matinée, mais elle fera place à un ciel voilé sur une grande partie du pays, voire même très nuageux du Nord-Ouest à la frontière belge.

Un temps lumineux sur le Sud-Est

L'après-midi près de la Manche, le ciel se couvrira franchement, avec d'abord quelques ondées possibles, puis sur la Bretagne et la Normandie la pluie s'installera plus durablement avant la fin de journée. D'autre part, sur le relief des Vosges, du Jura, des Alpes et des Pyrénées, les nuages se développeront et donneront à nouveau quelques averses.

Sur la Corse le temps sera plus menaçant avec parfois de l'orage. Ailleurs, le temps restera plus lumineux, notamment sur le Sud-Est.

Au petit matin, on attendra entre 4 et 9 degrés sur la plupart des régions, parfois 1 à 6 degrés sur le quart nord-est, 9 à 13 degrés au sud de la Garonne et au bord de la Méditerranée. Les maximales iront de 13 à 17 degrés près de la Manche, 15 à 20 degrés sur la moitié nord et le long de la côte atlantique, elles seront comprises entre 19 et 24 degrés sur le reste du pays, localement 25 en Languedoc.