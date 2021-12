Le temps de mercredi : une journée grise au nord, ensoleillée au sud

La grisaille restera encore de mise mercredi sur les régions allant de la Bretagne vers les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l'Île de France, la Bourgogne, le Grand-Est et les Hauts de France. Les brouillards et nuages bas n'évolueront que très peu en journée. De petites bruines seront même possibles vers le Nord-Pas de Calais sous les nuages les plus denses. Des trouées se produiront toutefois sur le relief des Vosges.

Un ensoleillement généreux au sud

En Nouvelle-Aquitaine, les brouillards ou poches de nuages seront également bien présents. Cette grisaille se dissipera lentement pour laisser passer l'après-midi, quelques coins de ciel bleu à l'exception des abords de la vallée de la Garonne où les nuages persisteront. Plus au sud, des Pyrénées vers les régions méditerranéennes, les Alpes et le Massif central et la Corse, l'ensoleillement restera généreux tout au long de la journée après dissipations de quelques brumes ou brouillards en fonds de vallées.

Des brouillards ou nuages bas pourront s'inviter en fin de journée sur les contrées bordant le golfe du Lion. Au lever du jour, le thermomètre affichera de 0 à 5 degrés dans l'intérieur du pays, de 3 à 5 sur le rivage méditerranéen, de 3 à 8 sur la façade atlantique et les côtes de Manche. Les maximales s'échelonneront de 6 à 10 degrés des frontières du Nord-Est à 13 à 17 des pieds des Pyrénées à la Côte d'Azur.