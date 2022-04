Le temps de mercredi : pluvieux de l’Aquitaine au Golfe du Lion, printanier au nord

Le temps sera encore perturbé mercredi sur la moitié sud du pays, prévoit Météo-France qui table sur une journée calme ailleurs, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, le ciel restera bien encombré avec des pluies souvent généralisées et durables. Par moments, les passages pluvieux se renforceront, s'accompagnant parfois d'orages et donnant de bons cumuls, en particulier vers le Pays basque ainsi que du Roussillon jusqu'au sud du Massif central.

Des ondées éparses

Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige se situera vers 1.100 à 1.200 m sur l'ouest de la chaîne, 1.600 m puis s'abaissant vers 1.400 à 1.500 m à l'est. De la Vendée au sud d'Auvergne Rhône-Alpes et PACA, ainsi qu'en Corse, les nuages s'imposeront dès le matin. Ils donneront d'abord quelques ondées éparses. Mais au fil de l'après-midi, sur le Massif central et jusqu'à l'ouest de la Provence, les averses se renforceront, seront parfois orageuses et deviendront de plus en plus fréquentes. Le vent de secteur est deviendra assez fort sur le sud de PACA et, en Corse, il atteindra 60 à 70 km/h en rafales.

Sur le reste du pays, malgré quelques passages nuageux et quelques gouttes possibles sur le Nord-Ouest, la journée s'annonce calme avec alternance de nuages et d'éclaircies.

Jusqu'à 23 degrés en Corse

Les températures minimales varieront entre 3 et 8 degrés au nord de la Loire jusqu'au nord-est et aux Alpes, entre 5 et 11 degrés au sud, localement 12 ou 13 près de la Méditerranée. Les maximales reculeront encore sur le Sud-Ouest et sur la Bretagne, avec seulement 11 à 16 degrés. Ailleurs, elles atteindront 16 à 21 degrés, jusqu'à 22 ou 23 en Corse.