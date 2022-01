Le temps de jeudi : pluies faibles sur le tiers nord

Les bancs de brouillard parfois givrants seront une fois de plus très nombreux jeudi matin et s'étendront du Sud-ouest au Nord-Est jusqu'au nord de la vallée du Rhône, annonce Météo-France. Une perturbation arrivera par le nord en matinée. Elle donnera de très faibles précipitations, avec la possibilité de bruines verglaçantes proche des frontières belges et allemandes.

Pluies éparses au Nord

En soirée, cette onde concernera la moitié nord avec des pluies éparses. Le risque de bruines verglaçantes s'étendra dans un premier temps sur le Nord-Est puis du nord de la vallée du Rhône au Nord-Est dans la nuit. Dans le sud, de belles éclaircies se développeront mis à part dans le Centre-Est où la grisaille persistera. Quelques bancs de brouillard pourront résister le long de la Garonne.

Des minimales entre -6 et -2

Les minimales seront comprises entre -6 et -2 degrés de l'Auvergne au Sud-Ouest et dans le Nord-Est. On attendra entre -1 et 2 degrés sur le Nord-Ouest et 2 à 6 degrés sur le littoral méditerranéen. Les maximales ne dépasseront pas 1 à 4 degrés dans le Nord-Est et dans le Centre. Elles seront comprises entre 5 et 10 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 15 degrés dans le Sud-Est.