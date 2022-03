Le temps de jeudi : l’hiver fait son retour dans l’extrême nord

Poussée par un vent de nord soutenu, une perturbation déboulera jeudi sur les régions bordant la Manche en début de journée annonce Météo-France dans son bulletin de prévision. Cette perturbation donnera de la pluie faible sur la Bretagne et la Normandie puis l'Ile-de-France, avec parfois de la neige mouillée en particulier sur les hauteurs.

Les pluies intermittentes se décaleront sur les Pays de la Loire et le Centre à la mi-journée

Il neigera sur les Hauts de France, les sols blanchiront localement, puis en cours de matinée la neige se décalera temporairement sur les Ardennes puis reviendra sur le Nord et le Pas-de-Calais l'après-midi, puis également sur la Picardie en soirée et la région parisienne dans la nuit suivante. On devrait avoir alors 2 à 5 cm de neige au sol en général sur les Hauts de France dans la nuit de jeudi à vendredi, localement un peu plus avec des accumulations provoquées par un vent de nord assez fort.

Plus à l'ouest les pluies intermittentes se décaleront sur les Pays de la Loire et le Centre à la mi-journée, puis sur le quart nord-est du pays l'après-midi, en donnant un peu de neige sur la Lorraine. Le soir les précipitations se décaleront de l'Alsace aux Alpes. A l'arrière, un temps plus calme mais froid s'installera sur le Nord-Ouest, avec des giboulées l'après-midi, parfois de neige ou de grésil. Le soir le temps se calmera, ne subsisteront que quelques ondées près de la Manche.

Jusqu'à 0 degré sur la moitié nord du pays

Plus au sud, le temps sera couvert le matin avec quelques pluies, plus variable l'après-midi avec des averses éparses. La limite pluie-neige se situera vers 1200 m sur les Pyrénées, puis 800 m le soir, vers 1000 m sur les Alpes et 700 m sur le Massif central. Près de la Méditerranée le ciel sera un peu plus lumineux mais des ondées resteront possibles, le vent d'ouest soufflera jusqu'à 90 km/h en rafales.

Les températures seront en baisse. Les minimales iront de 0 à 5 degrés sur la moitié nord et le Massif central, localement 6 en plaine d'Alsace et en Bretagne, et de 5 à 10 degrés au sud. Les maximales varieront entre 7 et 11 degrés en général au nord, un peu moins près de la frontière belge, de 10 à 14 du Sud-Ouest aux Alpes et de 15 à 20 degrés du Languedoc à la Provence et en Corse.