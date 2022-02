Le temps de jeudi : les conditions printanières se maintiennent dans le sud

Une perturbation océanique apportera jeudi un ciel couvert dès le matin sur la moitié nord du pays excepté l'Alsace et le Jura selon le bulletin de Météo-France. Il pleuvra faiblement sur les départements bordant la Manche le matin, puis de la Bretagne et des Pays de la Loire à la région parisienne et les Hauts de France l'après-midi.

Temps ensoleillé sur la moitié sud

En fin de journée le temps redeviendra sec le long de la Manche, des éclaircies se développeront. Les pluies se décaleront sur le Centre et le Nord-Est en soirée et la nuit suivante. La limite pluie-neige s'abaissera de 1.200 m en début de nuit à 500 m en fin de nuit sur le relief de l'Est. Les quantités resteront faibles, on attendra 2 ou 3 cm de neige à partir de 800 m d'altitude. Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes persisteront mais le vent marin cessera et elles se morcelleront l'après-midi en se décalant vers les Bouches-du-Rhône.

En Aquitaine, après la lente dissipation de la grisaille le long de la Garonne, le ciel s'ennuagera par l'ouest l'après-midi, il sera couvert en fin de journée près de la côte. Ailleurs sur la moitié sud, un temps bien ensoleillé se maintiendra.

Jusqu'à 19° près des Pyrénées et sur la Côte d'Azur

Les températures minimales iront de 1 à 5 degrés en général d'est en ouest, 4 à 9 sur les régions méditerranéennes. Les maximales varieront entre 7 et 11 degrés sur la moitié nord, 12 et 17 au sud avec des pointes à 18 ou 19 degrés près des Pyrénées et sur la Côte d'Azur.