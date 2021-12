Le temps de jeudi : grisaille au nord, soleil au sud près de l'Atlantique et en montagnes

L'ensoleillement restera généreux jeudi des Alpes vers la Côte d'Azur, la basse vallée du Rhône, le Massif central, le Languedoc-Roussillon, le Piémont et la chaîne des Pyrénées. Les nuages bas présents sur les régions bordant le golfe du Lion ou dans les fonds de vallées se désagrègeront en cours de matinée. De l'Aquitaine vers le golfe du Morbihan et le Finistère, les brouillards se dissiperont peu à peu pour laisser place l'après-midi à de belles éclaircies.

La grisaille persistera sur la moitié nord

Sur la moitié nord du pays, la grisaille persistera, de rares et temporaires trouées de ciel bleu arriveront à percer ça et là. Seul le relief des Vosges sera bien dégagé. A la faveur du ciel clair ou peu nuageux sur une bonne moitié sud du pays, les minimales seront comprises entre 0 et 3 degrés, de petites gelées sont tout de même attendues sur le Centre-Est et le Sud-ouest.

Ailleurs, elles seront comprises entre 3 et 6, jusqu'à 7 à 8 en Provence et sur l'île de Beauté. Les maximales seront comprises entre 5 et 9 sur le quart nord-est du pays, entre 9 et 12 dans le Nord-Ouest, entre 10 et 15 au sud du pays, voire 16 à 17 en Provence et en Corse.