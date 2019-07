Le plat du jour : la crème brûlée au thym, et son écrasé de framboises

Tous les matins, du lundi au vendredi, un chef cuisinier livre au micro d’Europe 1 une recette de son cru, idéale à servir à la table des vacances. Lundi matin, Eddie Benghanem, chef pâtissier à l’hôtel Waldorf Astoria - Trianon Palace à Versailles, bouscule l’un des grands classiques de la gastronomie française : la crème brûlée, qu’il propose d’aromatiser… au thym.

"La crème brûlée, ce sont des souvenirs d’enfance. C’est un produit indémodable", explique le pâtissier. Ce qui, toutefois, ne doit pas nous empêcher de ravigoter la recette de nos grands-mères, en lui donnant une petite note estivale.

La préparation

Commencez par préparez une crème brûlée des plus classiques. Pour rappel, pour quatre personnes, il vous faudra porter à ébullition cinq œufs, 100 à 120 grammes de sucres, 25 cl de crème et 25 cl de lait.

Dans ce mélange encore brûlant, en lieu et place de la traditionnelle gousse de vanille, faite infuser pendant cinq minutes vos branches de thym. "On peut utiliser un thym citronné, mais il faut vraiment privilégier un thym frais, et pas un thym sec comme celui que l’on peut utiliser en cuisine l’hiver", précise Eddie Benghanem. "Le thym frais est beaucoup plus fleuri et parfumé", et par conséquent se prête bien mieux à la confection d’un dessert.

La cuisson

Une fois que le thym a infusé, retirez-le (ou filtrez le tout) et mettez votre mélange, réparti dans quatre ramequins, à cuire soit au bain-marie, soit au four. "Dans un four classique, on peut mettre la crème brûlée à cuire à 100 degrés pendant 40 minutes."

"La crème brûlée doit être tremblotante, à peine cuite", rappelle Eddie Benghanem. Attention : pour notre recette, nous n’allons pas la faire caraméliser, de manière à conserver la fraîcheur des arômes de thym. "Le parti pris c’est de ne pas la caraméliser, et de jouer sur une infusion florale, tout en apportant une note fruitée", explicite le chef.

Le petit plus d’Eddie Benghanem

"Prenez des framboises, du sucre, du jus de citron, écrasez le tout et servez votre crème brûlée au thym, bien froide, avec les framboises fraîches écrasée par-dessus."