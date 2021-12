Le Johnny Symphonique Tour bientôt sur les routes de France

Il fallait au moins un chœur de 40 chanteurs pour égaler la voix puissante de Johnny Hallyday. Présents dans le Johnny Symphonique Tour, ces volontaires recrutés dans chaque ville de la tournée ont réussi le casting et doivent désormais honorer sur scène dans les prochains mois les chansons de leur idole. Parmi eux, Damien et Corinne, séparés par 30 ans d'écart, mais réunis par la même passion. "Ce concert hommage m'a pas mal intéressé puisque j'ai une famille très fan de Johnny donc j'ai bercé là-dedans depuis tout petit", témoigne Damien.

Johnny en version classique

"Plus on chante Johnny, plus on se rend compte de la difficulté des chansons, Vivre pour le meilleur par exemple ou L'envie, sont des chansons qui demandent beaucoup de tonus", précise Corinne. À la baguette, le maestro Yvan Cassar. Le chef d'orchestre a monté ce projet en réarrangeant les tubes du "taulier" pour les mettre au diapason d'un orchestre symphonique.

"Il me parlait beaucoup de ça et du cinéma et de son goût pour ça et son goût pour l'orchestre à sa manière", raconte Yvan Cassar. "La puissance qu'il adorait, ce projet, c'est juste un hommage." Une occasion donc d'entendre de nouveau les chansons de la rock star sur scène mais surtout de les découvrir comme vous ne les avez jamais entendus.

La tournée du Johnny Symphonique Tour débutera le 20 mai 2022 à Épernay et se poursuivra les 8 et 9 juin Salle Pleyel à Paris, avant d'atterrir dans d'autres villes de France.