L’appartement du futur se cache à Paris

Accros à la domotique et aux nouvelles technologies du quotidien, cette expérience est faite pour vous. Au cœur du 3ème arrondissement parisien, la Fnac et Darty ont aménagé un espace de 500 mètres carrés baptisé «l’Appartement du Futur». Qu’on se le dise, peu de personnes vivent dans de telles surfaces. Mais créer un appartement n’était pas le but du projet. À travers ce lieu, le groupe a choisi d’illustrer «le meilleur de l’innovation» dans toutes les pièces de vie que l’on peut retrouver chez soi. Cuisine, chambre à coucher, salle de bain, salon, salle à manger, buanderie…au total, 15 pièces ont été aménagées et équipées de produits high-tech. «Cette scénographie immersive permettra aux Français de découvrir, in situ, les nouveaux usages induits par ces produits qui vont s’installer dans leur quotidien», explique la compagnie dans un communiqué.

Comment ça marche ?

Au début de la visite, chaque visiteur sera équipé d’une montre connectée qui leur permettra de déclencher, à n’importe quel moment, plusieurs scénarios autour des nouvelles technologies. «Ce parcours multimarques inédit leur réserve de belles surprises à travers des scénarisations artistiques qui feront écho aux différentes pièces de vie et permettront de nourrir la réflexion sur leur quotidien, présent ou à venir», nous promet-on.

Comment participer à l’expérience ?

L’expérience, totalement gratuite, se déroulera du 10 au 24 mai au 10 rue Charlot à Paris. Il est possible de réserver une visite à cette adresse : https://www.lappartementdufutur.com/inscription/.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il sera toujours possible de visiter l’appartement en réalité augmentée depuis votre smartphone ou ordinateur, grâce à une «visite virtuelle». Rendez-vous à partir du 10 mai sur https://www.lappartementdufutur.com/.