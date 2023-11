La recette du Tlitli algérien du chef Adam Benthala

Chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité, et cette semaine c’est le réalisateur Alexandre Acardy. Son nouveau film autobiographique "Le Petit blond de la Casbah" sortira le 15 novembre. Pour lui, le chef Adam Benthala du Brach cuisine un Tlitli algérien, une plat de pâtes, boulettes de viande et bouillon de coriandre.Ingrédients pour 4 personnes :

200 gr de pâtes dites langues d’oiseaux

200gr de viande hachée

1 oignon

2 tranches de pain de mie

1 pincée de cumin

400 ml de bouillon de volaille

50 gr de coriandre

Sel et poivre

100 ml de lait

Huile d'olive

Beurre 50 gr

Citron confit 20 gr

Cuire les pâtes langues d’oiseau dans une casserole avec un peu d’huile d’olive, rajouter le bouillon de volaille ou de légumes, confectionner la farce à kefta. Prendre la viande hachée la mélanger avec le sel, poivre, oignon et cumin, mettre le pain de mie dans le lait et le mélanger à la viande. Faire des petites boulettes entre 15 à 20 gr et les rajouter dans le bouillon. À la fin, mettre les petites feuilles de coriandre. Petite astuce du chef pour avoir une petite saveur acidulée : mettre du citron confit dans son plat !