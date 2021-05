Le beignet de fleur de courgette, plat des beaux jours par excellence

Les terrasses ont rouvert, signe que l'été approche. Et à partir du mois de juin, c'est aussi la saison des courgettes, une cucurbitacée qui n'a pas toujours eu ce nom-là, explique le chroniqueur culinaire d'Europe 1 Olivier Poels. Sur chaque courgette femelle, il y a une fleur, les fleurs mâles ne donnant pas naissance à un fruit, les fleurs femelles donnant naissance à une courgette qui ont donc forcément une fleur, qui se trouve être comestible ! Et il est possible d'en réaliser des beignets. Olivier Poels vous montre comment vous y prendre.

Les cucurbitacées sont arrivées en Europe tardivement

La famille de la courgette, les cucurbitacée, est très ancienne et originaire d'Amérique du Sud. Mais elle est arrivée très tardivement chez nous, probablement au 16e siècle, amenée par les conquistadors, les Espagnols, non pas pour les consommer, mais plutôt pour faire des plantes d'ornement et des plantes botaniques. On va les manger beaucoup plus tard, vers le 18e siècle. Et c'est là que les Italiens ont une idée : consommer la courgette quand elle n'est pas encore à maturité. Car plus vous mangez des courgettes jeunes, plus elles sont fermes.

La courgette ne s'est pas appelée ainsi avant 1929 !

En France, le nom de courgette ne va apparaître pour la première fois qu'en 1929. C'est très récent. Avant, on l'appelait la courge italienne, la courge d'Italie.

Côté botanique, c'est un légume dans la gastronomie, mais on peut manger la fleur qui est très intéressante, même si elle n'est pas facile à trouver car comme il faut récolter la fleur quand la courgette est encore toute petite, d'un point de vue de la rentabilité, ce n'est pas énorme. C'est pour cela qu'elles sont relativement relativement chères ; mais elles sont délicieuses à manger. Voici donc la recette du beignet :