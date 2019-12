LA QUESTION SEXO - Une femme peut-elle jouir plusieurs fois pendant le même acte ?

Parfois, la vie est injuste. Et en matière de sexe, les femmes ont cette chance de pouvoir jouir plusieurs fois pendant un même acte sexuel. Mais est-ce vraiment un autre orgasme, ou simplement le même qui, comme les vagues au bord de la plage, fait un va-et-vient ? Dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc tente de répondre à cette question, et s'intéresse à la signification pour un homme d'avoir réussi à faire jouir sa partenaire plusieurs fois.

La question de Thomas

"À l'heure de la revendication d'équité entre les femmes et les hommes, j'ai une plainte à formuler. Pourquoi les femmes ont-elles la capacité à jouir plusieurs fois dans le même acte sexuel, alors que nous, les hommes, ne pouvons qu'une fois ?"

La réponse de Catherine Blanc

Ce n'est pas si net que ça. Il y a des femmes qui ne jouissent pas plusieurs fois, ou même, qui ne jouissent jamais. Et puis, il y a des hommes qui peuvent jouir à nouveau, sans d'ailleurs perdent leur érection. Ceci étant, la question qui se pose est de savoir si un couple s'offre le droit, l’envie de récidiver, ou est-ce qu'il se contente de ce qu'il a vécu.

Parce que pour les hommes, c'est forcément une récidive ?

Oui, parce qu'on n'est pas fait pareil. On pourrait d'ailleurs se demander si se sont vraiment plusieurs orgasmes que vivent les femmes, ou si c'est le même qui redescend, remonte, comme une sorte de vague. La femme aurait tendance à dire que ce sont plusieurs orgasmes, mais ce n'est pas forcément le cas. Tout est dans le fait de savoir si un être humain à la capacité de jouir, et à s'accorder de recréer derrière.

Mais déjà un orgasme chez une femme, c'est pas mal non ?

En matière de sexe, l'homme va mesurer son pouvoir, et s'il fait jouir une femme il va considérer qu'il en a beaucoup. S'il y parvient plusieurs fois, il se dit qu'il a épuisé sa partenaire. Cela fait référence au fantasme de l'homme puissant capable de mettre hors d'état de nuire le "féminin vorace".

Une relation peut-être satisfaisante chez une femme même sans orgasme ?

Bien-sûr. Mais comme on parle d'orgasme dans les médias, certaines femmes qui ne le vivent pas peuvent se dire qu'elles passent à côté de quelque chose, ou qu'elles ne sont pas normales. Je pense qu'il faut simplement reconnaître que c'est bon de faire l'amour, et que l'orgasme n'est pas obligatoire pour vivre un moment d'intimité puissant et qui a de la valeur.

Donc les hommes ne doivent pas chercher à faire jouir plusieurs fois les femmes ?

C'est facile de dire qu'une femme doit jouir plusieurs fois parce que l'homme n'y arrive pas lui-même. Derrière, ils pourront dire qu'ils ont réussi à attendre longtemps pour faire jouir de multiples fois sa partenaire. Il n'est pas question de jeter la pierre ni aux hommes ni aux femmes, nous arrivons tous dans la sexualité avec un certain narcissisme.

Il est normal qu'un homme soit fatigué après une éjaculation, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose chez la femme ?

Elles n'ont pas toujours envie de dormir, l'orgasme est souvent une source d'excitation. Mais c'est vrai qu'il y a cette façon d'envisager la sexualité féminine, que l'envie des femmes est intarissable, alors que parfois elles n'en n'ont tout simplement plus envie. D'abord parce que le sexe est devenu ultra-sensible, ou parce que c'est laborieux et qu'elles n'en peuvent plus. À un moment donné, il y a une envie de faire autre chose que d'être simplement l'objet de l'excitation et de l'urgence d'un orgasme qui n'arrive pas chez l'homme.