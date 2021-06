LA QUESTION SEXO - Pourquoi certaines personnes restent silencieuses pendant l'acte sexuel

Eprouver du plaisir et en témoigner, cela passe souvent par l'émission de sons ou de gémissements pendant l'acte. Mais pour certains, cela n'est pas du tout naturel d'agir de la sorte. C'est le cas du petit ami de Linda, une auditrice de Sans rendez-vous. Son copain est très timide dans la vie et tout autant au lit. Elle demande donc conseille à Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste de l'émission sur la marche à suivre. Pour cette dernière. On doit avoir la liberté d'être silencieux, mais l'on risque de manquer la rencontre avec l'autre et une partie de son plaisir propre.

La question de Linda

Mon copain est très timide dans la vie et ça se ressent au lit. Il ne fait pas du tout de bruit ou de gémissements et ça me perturbe. Je ne sais pas trop quoi faire. Devrais-je lui en parler ?

La réponse de Catherine Blanc

Il y a des gens qui sont complètement silencieux et des gens qui, quand ils rient ou sourient le font sans qu'aucun son ne sorte. C'est parfois intérieur pour certains et pour d'autres, c'est très explosif, très démonstratif. On pourrait aussi s'en étonner. D'ailleurs, puisqu'on est dans la période de Roland-Garros, souvenez-vous des services de Monica Seles qui avaient fait beaucoup parler parce qu'on les assimilait un peu à des choses sexuelles.

Evidemment, le son permet la puissance du ressenti. Ne pas ne pas permettre la liberté de la respiration, qui est plus forte, plus rapide, et du souffle qui se fait son, c'est un peu limiter le plaisir, donc c'est dommage.

Ceci étant, c'est la liberté de chacun. On peut y voir quelque chose de vulgaire ou qui fait référence à quelque chose que l'on a pu entendre et qui nous a choqué, ou considérer que c'est issu de la pornographie et qu'on ne veut pas le répéter. On peut encore estimer que ce serait parce qu'on n'a pas encore ressenti suffisamment fort pour que le corps exige le son. Ainsi, le provoquer donnerait lieu à un son arbitraire, factice et donc absolument inutile.

Faire un lien entre le tempérament dans la vie de tous les jours et le tempérament dans les relations intimes est-il pertinent ?

C'est rare que quelqu'un d'extrêmement timide soit tout d'un coup totalement lâché d'un point de vue sexuel à moins, encore une fois, de faire un truc complètement fabriqué. Mais sinon, la timidité peut s'exprimer comme cela et ne pas laisser s'exprimer tout ce qui est pulsionnel. C'est souvent une souffrance pour la personne qui est coincée parce que tout le monde rit, participe, parle. Le silence est désarçonnant parce qu'elle ne sait pas si elle lui fait du bien, du mal, etc.

Elle a besoin qu'il fasse du bruit pour la rassurer ?

Oui. Et pour la guider. Imaginez que vous fassiez des chatouilles à votre enfant et qu'il reste de marbre. Vous seriez déçu parce que vous avez envie que quelque chose se noue entre vous et lui et entendre son rire.

Dans le cas de Linda, ce qui est important est d'abord qu'elle lui dise qu'elle est souvent troublée parce qu'elle ne sait pas ce qui lui plaît ou pas. Il lui dira peut-être que ça lui plaît et elle pourra lui expliquer qu'elle ne le sait pas parce qu'il ne lui témoigne pas. Ni dans les mots, ni dans les sons, ni dans la respiration, ni après.

Il ne faut pas non plus qu'il se force non plus s'il a toujours fait ainsi, non ?

Vous avez raison, ce n'est pas du stand-up, mais le problème, c'est qu'elle ne vient pas chercher que son plaisir elle vient aussi chercher une rencontre. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a joui ou eu un orgasme, qu'elle est satisfaite, parce qu'elle veut sentir qu'il y a une réciprocité, un écho, une conversation entre les deux.

Donc le mieux pour aider quelqu'un qui est timide, c'est lui dire qu'il n'a pas à avoir peur. 'On s'aime suffisamment pour que tu ne sois pas écouté et jugé.' Il faut d'abord qu'il soit libre de sa propre expression sans qu'un son noie l'autre, ce qui lui permettra de "chantonner" avec elle. Une autre solution peut être de faire l'amour avec une musique tonitruante, comme ça, on n'entend plus rien, ce qui peut l'habituer à pouvoir émettre des sons et des souffles parce qu'il est protégé par une musique d'ambiance. On peut comprendre qu'il y a des choses qui inquiètent, mais il y a des solutions.