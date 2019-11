LA QUESTION SEXO - Doit-on évoquer son passé sexuel avec son nouveau partenaire ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Vendredi, dans l'émission Sans Rendez-vous, sur Europe 1, la sexologue Catherine Blanc répond à une auditrice qui confie qu'elle regrette d'avoir parlé de son passé sexuel à la demande de son partenaire.

La question de Virginie, 29 ans

Lorsque nous nous sommes rencontrés, mon petit ami m'a demandé de lui parler de mon passé amoureux et sexuel : combien de temps avais-je entretenu telle ou telle relation, mes expériences sexuelles les plus osées… Aujourd'hui, ces confidences m'encombrent. Qu'en pensez-vous?

La réponse de Catherine Blanc

"Ce n'est pas une très bonne idée. Ce que l'on vit a du sens au moment où on le vit. On est dans une chambre à coucher avec la personne, seul avec la personne avec qui on vit cet instant, pas avec la terre entière ou avec son futur partenaire. Il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être sur la place publique."

Ce peut être aussi un moment drôle, non ?

"L'interrogatoire peut être déplaisant ou parfois rigolo. Le seul hic, c'est qu'on ne sait pas qui pose la question. On ne sait pas quel effet cela peut avoir sur lui. On peut se demander s'il n'est pas en train de s'évaluer, de juger ses compétences et ses expériences personnelles vis-à-vis des autres hommes que sa partenaire a pu fréquenter. Cela peut avoir des conséquences sur sa créativité et ses propositions à sa partenaire. Cette femme par qui il est attirée peut tout à coup lui sembler trop posée, trop coquine, trop impudique ou 'salope'."

Si on a eu un nombre important de partenaires auparavant, faut-il mentir ?

Il faut faire attention à ce que l'on dit mais c'est un choix propre à chacun. Est-ce vraiment intéressant de donner le nombre de partenaires que l'on a eu ? Si je dis que j'ai eu 20 partenaires, avec qui je me suis sentie respectée, respectable, dans des relations vraiment très agréables, pour l'autre en face, cela peut paraître un chiffre énorme. Il peut se demander alors si cela signifie que je trompe mes partenaires ou que je les quitte rapidement. Il ne faut pas cacher les choses pour les cacher ou en avoir honte. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une des premières choses qu'on se dit, dès la rencontre, comme pour présumer du potentiel érotique de la relation. Du coup, on se prive de tout ce qu'on va créer ensemble. On peut se le raconter à l'occasion, si on a été blessé ou si on pense avoir du mal à se réinvestir dans une nouvelle relation après une aventure très touchante.

Est-ce que l'on ment souvent sur ses expériences passées ?

Dans les études où on demande aux hommes et aux femmes le nombre de partenaires qu'ils ont eus dans le passé, on se rend compte souvent que les femmes ont diminué ce nombre alors que les hommes l'ont gonflé. Les femmes ont en effet le sentiment que si elles en ont eu trop, elles vont être jugées négativement. Les hommes, eux, auront peur de passer pour des hommes sans expérience. Ils ont aussi tendance à compter les œillades ou la drague comme une relation sexuelle, tandis que les femmes, elles, prennent surtout en compte les moments qu'elles ont aimés ou durant lesquels elles ont joui."