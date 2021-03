LA QUESTION SEXO - Les couples font-ils moins l'amour après l'arrivée d'un enfant ?

>> L'arrivée d'un bébé est un grand bouleversement dans la vie d'un couple, un changement qui peut s'immiscer jusqu'au sein de la chambre à coucher et perturber les rapports intimes. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc revient sur cette "épreuve" que vivent tous les couples qui engendrent la vie à travers la question de Jean-Claude, un auditeur. Pour la spécialiste, il est même de bon ton de laisser passer un cycle menstruel avant de se replonger sous la couette.

La question de Jean-Paul

"J'ai entendu dire que certains couples ne font pratiquement plus jamais l'amour après l'arrivée d'un premier enfant. Est-ce vrai ?"

La réponse de Catherine Blanc

Il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Après un accouchement, la femme a besoin de se réapproprier son corps. Pour peu qu'une mère allaite, elle produit des prostaglandines, une hormone anti-érotique au possible, puisque son objectif est de faire en sorte que la femme soit toute dévouée à son bébé et qu'elle ne refasse pas un enfant afin de ne pas risquer un tarissement du lait. Mais ce n'est pas tout : il faut ajouter à cela la fatigue des tétées toutes les deux heures qui ne laissent pas vraiment la possibilité de penser à autre chose. Sans oublier que l'émerveillement d'une mère pour son bébé peut lui faire oublier un peu son mari.

Cette situation peut être assez délicate à vivre pour un homme, puisque de son côté rien n'a changé d'un point de vue hormonal. Mais, sa belle étant moins disponible, cela peut entraîner parfois des tensions, voire des conflits. Ceci étant, le mari a tout de même une grande mission : subvenir, lui aussi, aux besoins de son enfant. Et souvent, les nouveaux pères sont professionnellement très investis. Un peu évincés de la grossesse et de l'accouchement, ce surinvestissement professionnel permet non seulement de redéfinir leur puissance, mais aussi de subvenir aux besoins du nouveau né.

C'est important de se programmer un rendez-vous ? Il faut se programmer une petite routine ?

Oui, il faut se mettre en place une petite routine. D'autant que le couple doit se parler, puisque c'est un véritable moment d'épreuve. Je pense aussi qu'une mère a besoin que son mari l'aide à se séparer de son enfant tout en douceur. Une femme a besoin d'être enlevée à sa fonction et à son devoir de maman de temps en temps. Et pour ça, il faut qu'il y ait toute l'amour et toute la bienveillance de son mari pour l'y aider. Sinon, elle est naturellement vouée à son devoir.

Combien de temps les rapports sexuels sont-ils perturbés après l'arrivée d'un enfant ?

Cela varie en fonction des femmes et d'un éventuel allaitement. Mais je pense que laisser un cycle menstruel entier se faire est la moindre des choses. C'est bien pour elle, pour son corps et pour ses muscles. Car n'oublions pas que faire l'amour c'est pour se faire du bien et il faut avoir retrouvé la tranquillité de ses sensations après l'épisode traumatisant de l'accouchement.