La météo du vendredi 1er février : fortes pluies de la côte d'Azur à la Corse

Le temps vendredi sera marqué par de fortes pluies de la côte d'Azur à la Corse, selon Météo-France.

Quatorze départements en vigilance orange. Huit départements restent en vigilance orange neige verglas : Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Yvelines, Somme et Val-d'Oise, jusqu'à 5 heures la nuit prochaine. Cinq départements sont placés en vigilance orange avalanches : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Isère et Savoie. La Corse-du-Sud est en vigilance orange pluie inondation pour début d'événement à 10 heures vendredi matin.

Perturbation neigeuse dans le nord du pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une perturbation neigeuse circulera sur le nord du pays. Elle donnera quelques centimètres sur les départements en vigilance orange. Le vent sera sensible, pouvant favoriser des accumulations.

Pluies dans l'Est et la Corse. La perturbation se retrouvera sur l'est du pays, notamment du Centre-Est au Sud-Est avec des pluies assez soutenues. Elles seront bien marquées sur la côte d'Azur et l'ouest de la Corse dans l'après-midi. La limite pluie neige remontera sur les Alpes entre 1.800/2.000 m.

Sur la façade ouest le temps sera agité avec le passage d'averses ponctuées d'orages. Sur les Pyrénées, quelques chutes de neige seront attendues en journée. Du massif Central à la frontière belge, les averses seront plus rares mais le ciel restera couvert. Autour du golfe du Lion, de petites éclaircies seront présentes en début de journée. Par la suite, le ciel se couvrira et donnera quelques pluies. Sur les Alpes, le vent sera assez fort. Sur la côte atlantique et les Pyrénées les rafales atteindront 60 à 70 km/h.

Températures. De faibles gelées seront attendues au nord de la Seine, 2 à 6 degrés ailleurs sur la moitié nord et 4 à 7 degrés dans le sud, jusqu'à 5 à 10 degrés dans le Sud-Est. Les maximales seront comprises entre 5 et 10 degrés du Nord-Est à la Bretagne, 7 à 14 degrés dans le sud et jusqu'à 15 à 18 en Corse.