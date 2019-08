La météo du samedi 17 août : pluvieux au nord

Samedi, le temps sera pluvieux au nord, selon les prévisions de Météo-France.

Du gris un peu partout

Après une nuit et un début de matinée bien pluvieux, le nord de la Bretagne et la Normandie jusqu'à la Flandre retrouveront progressivement un temps sec, plus lumineux l'après-midi. Le vent de sud-ouest soufflera sensiblement le long des côtes de Manche. Des Pays de la Loire et du Poitou au Centre, l’Île-de-France, sur le reste des Hauts de France, le nord de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, il pleuvra pratiquement toute la journée, de façon passagèrement marquée. En Alsace, la matinée sera essentiellement voilée, le temps tournera à la pluie ensuite.

Entre les départements charentais et le nord de l'Aquitaine, la grisaille matinale cèdera la place à de bons moments ensoleillés. En revanche, sur les plages du Languedoc-Roussillon jusqu'au littoral varois, les entrées maritimes pourront parfois maintenir une ambiance grise toute la journée.

Sur tout le reste de la moitié sud, le soleil dominera. Il sera passagèrement voilé sur le centre-est.

Températures

Samedi matin, il fera entre 13 et 17 degrés en général, 16 à 20 en bord de Méditerranée. L'après-midi, les températures seront contrastées: il fera 20 à 25 degrés de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Poitou au Benelux. Ailleurs, prévoyez plus de chaleur avec 26 à 31 degrés, localement 32/33 sur la moitié sud, 34/35 dans l'arrière-pays méditerranéen.