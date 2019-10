La météo du mercredi 9 octobre : agitée, avec des pluies ou des averses

Le temps sera agité mercredi, avec des pluies ou des averses, sauf sur le pourtour méditerranéen, prévoit Météo-France. De l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées vers le sud de la Bourgogne Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes, le temps sera couvert et pluvieux le matin. En cours de matinée, les pluies s'intensifieront sur les Alpes du Nord. Il neigera sur les Alpes à partir de 3.000 m, puis vers 2.000 m en fin de journée.

À l'arrière de cette limite pluvieuse sur une grande moitié nord du pays, une traîne active se mettra en place sous un ciel restant souvent bien nuageux. Les averses, plutôt éparses en tout début de journée, deviendront fréquentes et prendront dès la fin de matinée par endroits un caractère orageux. Les rafales sous averses atteindront 60 à 70 km/h. Sur le pourtour méditerranéen, le temps restera sec mais sous un ciel demeurant bien nuageux. Des éclaircies s'y développeront pourtant en fin de journée.

L'après-midi, le front pluvieux perdra en activité et les précipitations ne concerneront plus que les Pyrénées et les Alpes. Le ciel deviendra variable sur l'Aquitaine, puis Midi-Pyrénées avec quelques averses résiduelles possibles.

Jusqu'à 25 degrés près de la Méditerranée

Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera à 60/70 km/h sur le littoral breton et les côtes de la Manche. La tramontane se mettra en place l'après-midi avec des pointes à 70 km/h. Le vent se renforcera en soirée sur les côtes varoises à 70km/h, et en Corse à 90/100 km/h.

Côté températures, les minimales varieront globalement de 9 à 14 degrés, 15 à 18 près de la Méditerranée. Pour les maximales, on attend de 13 à 18 degrés sur la moitié nord de la France, et de 16 à 21 degrés sur la moitié sud, 22 à 25 près de la Grande bleue.