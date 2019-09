La météo du mardi 3 septembre : instable sur la Corse et les Alpes du sud, ensoleillé ailleurs

Mardi, le temps sera instable sur la Corse et les Alpes du sud, mais ensoleillé ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel restera menaçant avec des averses localement orageuses sur la Corse. Entre les Alpes du sud et le Var, le temps sera variable avec une petite ondée possible en journée.

Près de la Manche, après la dissipation des bancs de brouillards matinaux, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Partout ailleurs, le soleil s'imposera.

Jusqu'à 33 degrés dans le Sud-Est et en Corse

Près du golfe du Lion, mistral et tramontane seront sensibles avec des rafales jusqu'à 60 à 70 km/h. Le matin, les températures iront de 6 à 16 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 17 à 23 degrés près de la Méditerranée.

L'après-midi, il fera 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 29 degrés ailleurs, jusqu'à 30 à 33 degrés dans le Sud-Est et en Corse.