La météo du mardi 25 décembre : grisaille fréquente

Le temps s'annonce calme pour le jour de Noël, selon les prévisions de Météo-France.

Ente grisaille et brouillard. Sur la Bretagne, la Vendée, l'Aquitaine jusqu'au midi toulousain, le ciel est bas et gris, les brouillards fréquents avec du crachin par moments. Sur le Nord et l'Est, les plaques de grisaille alternent avec des éclaircies, plus larges l'après-midi, puis les brouillards se reforment vite en soirée.

Davantage de soleil dans le Sud-Est. Sur le Sud-Est, l'atmosphère est moins humide, le soleil domine. Le soleil s'impose également en Corse, avec un vent devenu faible.