La météo du lundi 30 septembre : une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest

Le temps lundi sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord ouest, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, les résidus nuageux de la perturbation survenue dimanche seront nombreux de la façade atlantique vers le Jura et Rhône-Alpes, avec des averses éparses en début de matinée, et des brumes des Pays de la Loire vers la région Centre.

Plus au nord, le ciel restera variable, passagèrement très nuageux. Des pieds des Pyrénées vers la Méditerranée, le ciel sera plus lumineux, sauf du Gard vers la Camargue où des brouillards persisteront par endroits jusqu'en milieu de matinée.

Des pointes à 30 degrés dans le sud

L'après-midi sera marquée par une nouvelle perturbation par le nord-ouest de la France, avec un ciel couvert et pluvieux sur la Bretagne, puis sur l'ouest des Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Au nord, les nuages alterneront avec des éclaircies, de plus en plus marquées au fil des heures. Au sud, les conditions resteront bonnes avec un ciel plutôt ensoleillé. Le vent de secteur ouest sera sensible sur la façade occidentale de la Corse et les côtes varoises, avec parfois des rafales jusqu'à 70 km/h. En soirée, le vent de sud-ouest se renforcera sur les côtes bretonnes et de la Manche avec des pointes à 60/70 km/h.

Les températures minimales seront de l'ordre de 9 à 16 degrés, de 17 à 21 sur le tiers sud du pays. Les maximales s'échelonneront de 18 à 22 degrés sur le nord du pays, de 22 à 28 sur le sud, avec des pointes à 29 à 30 vers le Pays basque et la côte d'Azur.