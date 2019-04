La météo du lundi 29 avril : amélioration progressive sur l'Hexagone

Le temps connaîtra une amélioration progressive en cours de journée lundi sur l'Hexagone, indique Météo France dans son bulletin de dimanche après-midi.

Des averses et de la grisaille à prévoir. De la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes, les nuages feront d'abord de la résistance, et ils s'accompagneront de pluies ou averses passagères jusqu'en milieu d'après-midi. Il y aura également de petites chutes de neige vers 1.000 à 1.200 mètres sur le relief. Mais une amélioration apparaîtra en fin de journée. Sur les Alpes du Sud et la Corse, le ciel deviendra toutefois menaçant l'après-midi, avec des averses parfois orageuses. Quelques rares ondées sont aussi possibles près des côtes bretonnes et celles de la Manche.

© météo du 29 avril crédit : Météo France

Sur le reste du pays, les nuages ou la grisaille persisteront une bonne partie de la matinée, puis les éclaircies se développeront et deviendront belles l'après-midi. Sur le pourtour méditerranéen le soleil s'imposera dès le matin, mais le mistral soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h.

Quelques degrés supplémentaires. Les températures minimales s'abaisseront entre 0 et 5 degrés sur le quart nord-est jusqu'à la Normandie, le Centre et le Massif central, avec quelques gelées dans le Grand-Est, elles iront de 4 à 9 degrés ailleurs, 8 à 12 près de la Méditerranée. Les maximales gagneront quelques degrés avec 12 à 16 degrés sur un quart nord-est, 15 à 19 degrés ailleurs du nord au sud et jusqu'à 20 sur le pourtour méditerranéen.