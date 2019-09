La météo du lundi 23 septembre : retour au calme, excepté au nord-ouest

Le temps lundi sera plus calme sur une grande partie du pays, excepté une dégradation pluvieuse sur le nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Les régions méditerranéennes verront le retour de larges éclaircies dès le matin. Quelques grisailles traîneront un peu plus longtemps sur le littoral de la Côte d'Azur. Tramontane et mistral souffleront modérément, jusqu'à 70 km/h sur le littoral varois. En Corse, la matinée sera encore ponctuée d'averses localement orageuses, l'après-midi sera plus clément et ensoleillé. Des rafales d'ouest de 70 à localement 90 km/h balayeront les extrémités et le relief de l'île.

Sur le reste du pays, les nuages seront nombreux en matinée. Des averses faibles résiduelles se produiront au nord de la Seine et sur le quart nord-est jusqu'aux Alpes du nord. A l'approche d'une nouvelle perturbation, il pleuvra un eu sur la Bretagne et les Pays de la Loire.

Jusqu'à 28 degrés en Corse

Dans l'après-midi, le vent de sud se renforcera et des pluies plus régulières et marquées tomberont sur la Bretagne, le Cotentin et la Vendée. A l'avant, le ciel s'assombrira du Poitou-Charentes à l'ouest de l'Aquitaine et donnera quelques gouttes. Partout ailleurs en revanche, le ciel s'éclaircira l'après-midi se poursuivant sous une alternance de soleil et de nuages sur un grand quart nord-est, sous un ciel voilé du Centre et du Massif central au Sud-Ouest.

Le matin, le thermomètre affichera entre 9 et 14 degrés en général, 12 à 16 sur le pourtour méditerranéen. En journée, les températures maximales afficheront 18 à 22 degrés sur la majeure partie du pays, 23 à 25 au sud de la Garonne et sur l'arc méditerranéen, jusqu'à 26 à 28 sur l'est de la Corse.