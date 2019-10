La météo du jeudi 3 octobre : nuageux, avec des éclaircies

Le temps restera nuageux jeudi, avec des éclaircies plus étendues l'après-midi, tandis que les températures seront en baisse, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, le ciel sera assez couvert de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, avec quelques brouillards dans les vallées du Sud-Ouest et des brumes du Massif central vers le Nord-Est. Après dissipation des grisailles matinales, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, qui feront de belles apparitions en cours d'après-midi.

Une nouvelle perturbation arrivera en milieu de journée

En Corse, des averses resteront possibles en début de journée, notamment sur le nord avant que s'installe un franc soleil l'après-midi. Une nouvelle perturbation arrivera en milieu de journée depuis la Bretagne, avec des averses de retour en fin d'après-midi. Les averses gagneront des régions allant des Pays de Loire à la frontière belge dans la nuit. Mistral et Tramontane seront soutenus, soufflant entre 70 et 90 km/h.

Les températures seront en baisse le matin, avec quelques gelées en Champagne et en région Centre. Elles iront de 0 à 4 degrés sur le Nord-Est, de 2 à 11 degrés sur la moitié nord et de 8 à 14 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 19 degrés en Corse. L'après-midi, les températures atteindront de 12 à 19 degrés sur la moitié nord, et de 18 à 24 degrés dans le sud.