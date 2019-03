La météo du jeudi 28 mars : une belle journée en perspective

Jeudi sera globalement une belle journée, selon les prévisions de Météo France.

Une journée globalement ensoleillée. Le ciel sera chargé le matin au nord de la Loire, avec même quelques brouillards au lever du jour notamment en Normandie. À l'Est, le ciel sera plus lumineux mais souvent voilé, parfois très nuageux sur le Grand Est. L'après-midi, si le ciel se dégagera du côté de la Bretagne et des Pays de la Loire, il restera nuageux de la Normandie à la frontière belge. Les éclaircies y seront timides. Elles seront plus larges du Nord-Est au Massif central, mais le vent de nord-est maintiendra une relative fraîcheur.

Ailleurs sur la moitié sud, le temps sera très ensoleillé avec seulement quelques petits cumulus sur le relief. Les températures minimales iront de -1 à 4 degrés en général dans les terres, 3 à 10 en bord de mer. Les maximales varieront entre 13 et 17 degrés sur la moitié nord, 16 et 20 au Sud.