La météo du dimanche 31 mars : davantage de nuages au Nord comme au Sud

La journée de dimanche verra notamment l'apparition de davantage de nuages au Nord et au Sud, selon les prévisions de Météo France.

Près de la Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, dès le matin les éclaircies seront contrariées par des passages nuageux. Au fil de la journée, les nuages s'étendront entre la Bretagne et la frontière belge, voire jusqu'au Grand-Est, en s'accompagnant parfois d'ondées. Le long des côtes de Manche le vent de nord-est deviendra sensible.

Des nuages bas qui vont s'étendre sur la moitié sud

Près du golfe du Lion jusqu'au piémont pyrénéen, les nuages bas assez compacts en début de journée se désagrégeront, mais les éclaircies ne dureront pas. Des Pyrénées à l'Occitanie le ciel se voilera en matinée. Au fil de l'après-midi, le voile nuageux souvent épais s'étendra jusqu'au sud de l'Aquitaine, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que sur la chaîne pyrénéenne le temps deviendra couvert et faiblement pluvieux, avec un peu de neige à partir de 1.800 à 2.000 mètres d'altitude. Sur le reste du pays, le soleil continuera de briller généreusement du matin au soir.

Les températures minimales s'échelonneront de 1 à 7 degrés en général, avec quelques gelées locales jusqu'à -1 ou -2 degrés possibles sur l'est du pays et le Massif central, 6 à 10 degrés sur les côtes. Les maximales varieront entre 12 et 17 degrés au bord de la Manche, 14 à 19 degrés près des frontières du nord et de la Méditerranée, entre 18 et 22 degrés sur le reste du pays.