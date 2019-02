La météo du dimanche 3 février : quelques averses de neige à l'est, éclaircies à l'ouest

Le temps dimanche sera plus calme, avec même des éclaircies dans le Sud et l'Ouest, mais sept départements resteront en vigilance orange neige et verglas, selon les prévisions de Météo-France : le Cantal, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Dimanche, des averses de neige concerneront encore le Massif central et l'est du pays en matinée. Mais elles se feront de plus en plus faibles et éparses au cours de la journée en se limitant au relief. Les nuages s'imposeront le matin des frontières du nord aux Pyrénées avec encore quelques flocons sur l'ouest de la Bourgogne et un peu de neige à très basse altitude sur les Pyrénées. Au fil de la journée, l'activité diminuera et quelques éclaircies perceront.

Averses orageuses et temps chaotique en Corse. Sur le pourtour méditerranéen, sous l'influence d'un fort mistral et d'une forte tramontane, le ciel se dégagera. Les rafales atteindront parfois 100 km/h. En revanche, la Corse gardera un temps chaotique avec des averses orageuses et de la neige au-dessus de 1.200 m. À l'ouest, de l'air plus frais reviendra. Le temps s'annoncera bien plus calme avec parfois de belles éclaircies, mais une nouvelle perturbation s'annoncera en soirée par la pointe bretonne.

Jusqu'à 14 degrés dans le Sud-Est. Le matin, les minimales seront proches de 0 degré sur une grande partie du pays. Elles resteront positives sur la côte atlantique et proche de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés du Nord-Est à la Normandie, 5 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 8 à 14 dans le Sud-Est.

>> Voici la carte météo de dimanche :

Carte Météo-France.