La météo du dimanche 20 janvier : de la neige sur le Nord-Est, le Massif central et les Pyrénées

Neige. Dimanche, un peu de neige est attendue sur le Nord-Est, le Massif central et les Pyrénées, selon les prévisions de Météo-France. Le temps restera couvert du Sud-Ouest au Nord-Est, avec de faibles pluies en plaine, des précipitations un peu plus modérées en montagne. La limite pluie-neige se situera dès 300 m sur le Nord-Est où les sols seront même localement blanchis en plaine, vers 600 à 800 m sur le Massif central et 1.000 m sur les Pyrénées. On attend 1 à 5 cm dans l'Est, 5 à 10 cm sur le Massif central et les Pyrénées.

De la frontière belge à la façade atlantique, le ciel sera bouché le matin avec quelques petites pluies ou bruines éparses. Le ciel se dégagera l'après-midi au nord de la Seine dans une atmosphère refroidie par un vent de nord sensible. Le ciel deviendra variable de l'Aquitaine à la Bretagne et Normandie, avec quelques averses côtières. Les régions allant de la Champagne à l'Ile-de-France, le Centre et le Limousin, se contenteront de petites trouées. Sur le Sud-Est les nuages domineront, le temps sera mitigé. Le ciel sera très nuageux sur les Alpes du nord et le pourtour méditerranéen, avec des averses du Roussillon aux côtes varoises, ainsi que sur le nord de la Corse.

Des minimales négatives. Les températures minimales seront légèrement négatives sur une petite moitié est du pays, elles iront de 2 à 7 degrés à l'Ouest et près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 2 et 6 degrés sur le Nord, l'Est et le Massif central, entre 6 et 11 degrés de la Bretagne et Basse-Normandie au Sud-Ouest et à la Méditerranée. En Corse, elles atteindront 11 à 14 degrés.