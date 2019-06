La météo de vendredi : orages à l'Est, plus calme sur le reste du pays

Le temps vendredi sera marqué par des orages localement violents à l'est et sera plus calme ailleurs, selon les prévisions de Météo-France.

En matinée, entre le Languedoc Roussillon, PACA, Rhône Alpes et la Franche Comté, des averses orageuses se déclencheront. Puis ces orages concerneront l'après-midi l'Auvergne, la Bourgogne et le Grand-Est l'après-midi, ils seront localement violents avec de la grêle par moments, alors que le soleil s'imposera à nouveau autour de la Méditerranée avec un vent d'est sur les côtes varoises et sur la Corse entre 80 et 90 km/h.

Des nuages et des ondées l'après-midi dans le Sud-Ouest

Sur le Sud-Ouest, les nuages seront majoritaires et des ondées se déclencheront an cours d'après-midi. Sur un grand quart Nord-Ouest nuages et éclaircies alterneront dans le ciel avec de petites ondées en Bretagne et près des côtes de la Manche. Le matin, les températures iront de 8 à 14 degrés, jusqu'à 15 à 19 degrés près de la Méditerranée et 20 à 22 en Corse. L'après-midi, il fera 18 à 22 degrés sur le Nord-Ouest et sur la façade océanique, 22 à 26 degrés ailleurs, 29 à 31 en Provence et jusqu'à 30 à 35 degrés en Corse.