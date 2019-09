La météo du vendredi 27 septembre : matin maussade, après-midi meilleur

Le temps vendredi sera maussade le matin, avant de s'améliorer dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France.

Un front faiblement pluvieux progressera lentement sur le pays. Au petit matin, les pluies s'étireront des Charentes au Centre et à la Lorraine. Elles s'accompagneront d'un vent de sud-ouest sensible, autour de 50 km/h, et se décaleront lentement vers l'Est. L'après-midi, on les retrouvera du Limousin à l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace, puis des Vosges au Jura et au Lyonnais en soirée. Sur le nord et l'ouest du pays, à l'arrière des pluies, le temps sera variable. Les nuages domineront le matin, le ciel sera plus équitablement partagé avec les éclaircies l'après-midi.

Des maximales de 17 à 22 degrés au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon

Des averses circuleront près de la Manche, où le vent soufflera jusqu'à 80 km/h. Elles seront parfois virulentes sur la Côte d'Opale. Les ondées seront plus rares ailleurs. Sur le Sud-Ouest, le temps sera changeant. Les nuages domineront le matin, de l'Aquitaine au Massif central avec quelques brouillards notamment près de la Garonne et des pluies autour de la mi-journée. Le soleil sera plus présent en allant vers les Pyrénées. Progressivement, la tendance s'inversera l'après-midi : des trouées parfois belles apparaîtront au nord de la région, et le ciel se couvrira près des Pyrénées avec quelques averses sur le relief.

Près de la Méditerranée et sur les Alpes, le soleil se maintiendra malgré des passages de bancs de nuages d'altitude et quelques nuages côtiers sur l'ouest de la Corse et la Côte d'Azur. Un léger vent d'ouest soufflera sur les côtes varoises et l'île de Beauté. Les températures minimales iront de 12 à 19 degrés en général du Nord au Sud-Est, les maximales de 17 à 22 degrés au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, 23 à 28 plus au sud, jusqu'à 30 degrés dans l'intérieur de la Provence.