La météo de mardi : un temps pluvieux au nord, ensoleillé au sud

Le temps sera pluvieux mardi sur le nord du pays, avec un vent soutenu le long des côtes de la Manche et ensoleillé en progressant vers la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France.

Le ciel sera gris et pluvieux dès le matin sur le nord de la France, de la Bretagne vers les Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes, et du Centre vers l'Île-de-France jusqu'aux frontières du nord-est. Ce temps gris et humide continuera tout au long de la journée en se décalant très peu vers le sud du pays. Les pluies s'atténueront au fil des heures.

Des rafales de 60 à 70 km/h sur les côtes du Pas-de-Calais

À l'arrière, c'est un temps variable qui prédominera, avec l'alternance de timides éclaircies et de fréquents passages nuageux, ponctué d'averses notamment le long de côtes de la Manche. Plus au sud, le temps est bien ensoleillé, sur la Corse, du sud de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, de la région Paca vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques nuages bas feront leur apparition du côté du Piémont pyrénéen et sur le littoral méditerranéen. Le vent de sud-ouest sera soutenu le long des côtes de la Manche, avec des rafales de 60 à 70 km/h vers le détroit du Pas-de-Calais.

Le matin, il fera de 3 à 7 degrés en Auvergne, dans le Centre-Est, de 13 à 15 degrés le long des côtes de la Manche et sur les côtes atlantiques, de 9 à 13 sur le reste du pays. L'après-midi, les températures iront de 16 à 20 degrés sur la moitié nord du pays, de 20 à 24 sur le sud, et jusqu'à 25 à 27 dans le sud-ouest.