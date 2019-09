La météo de mardi 24 septembre, pluvieux au nord, nuageux au sud

Le temps restera perturbé du nord de l'Aquitaine à la région Hauts-de-France avec des passages pluvieux parfois soutenus, notamment des Pays de la Loire à la Normandie le matin. Un vent d'ouest-sud-ouest, parfois fort, accompagnera le passage de cette perturbation. Des rafales voisines de 60 à 70 km/h sont attendues sur les côtes de Manche et sur la façade nord atlantique.

La perturbation atteindra le Nord-Est, en fin de matinée avec les premières pluies sur les Ardennes, et se décalera sur l'Alsace dans l'après-midi. Le ciel sera moins menaçant en deuxième partie de journée des Charentes à la Manche. Il alternera entre éclaircies et nuages. Ces derniers seront porteurs d'ondées. Sur la moitié sud, les nuages gagneront du terrain en cours de matinée et donneront des pluies faibles. Seules les régions méditerranéennes conserveront un temps sec avec quelques éclaircies.

Le vent restera sensible sur la Corse. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h sur le Cap. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié est, jusqu'à 15 à 19 degrés en bord de Méditerranée. Il fera 13 à 18 degrés sur le reste du pays. En ce qui concerne les maximales, elles seront comprises entre 18 et 21 degrés sur la moitié nord, 19 à 26 degrés ailleurs